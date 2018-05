"Deadpool"-Star Josh Brolin wird wieder Vater

Vor zwei Jahren gaben sie sich das Ja-Wort: Jetzt erwarten Josh Brolin ("Deadpool 2") und Model Kathryn Boyd ihr erstes gemeinsames Kind. Diese freudige Nachricht gaben die beiden via Instagram bekannt gaben.

"Baby Girl Brolin ist unterwegs", schrieb seine Frau unter ein Foto, auf dem sie mit einem Babybauch zu sehen ist. Der Schauspieler postete ebenso Bilder von seiner schwangereren Partnerin.

Brolin hat zwei erwachsene Kinder aus seiner ersten Ehe mit Schauspielkollegin Alice Adair. Neben "Deadpool 2" war in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, unter anderem in "American Gangster", "Avengers: Infinity War" und "No Country for Old Men".

(red)