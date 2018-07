Julia Roberts entspannt beim Kartenspielen

Was steht an einem sonnigen Sonntag bei Superstar Julia Roberts an? Ein Brunch mit den Topverdienern Hollywoods? Ein Ausflug in ein sündteures Inselparadies? Zehn Stunden Wellness, um auf dem nächsten Red Carpet möglichst tiefenentspannt in die Kameralinsen lächeln zu können? Nicht immer...

Die Oscar-Preisträgerin (beste Hauptdarstellerin im Jahr 2000, "Erin Brockovich") postete ein Bild auf ihrem brandneuen Instagram-Account, der die Aktrice bei einer ganz gewöhnlichen, gänzlich unglamourösen Tätigkeit zeigt - beim Kartenspielen mit ihrer Nichte.

Tja, allerdings handelt es sich bei besagter Nichte um Emma Roberts, die ihr Geld ebenfalls im Film-Biz verdient. Einen Oscar hat die 27-Jährige zwar noch nicht zuhause stehen, dafür aber 12 Millionen Abonnenten auf Instagram und damit zwölf Mal so viel wie ihre berühmte, 50-jährige Tante.

Julia Roberts





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)