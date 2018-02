Liebes-Aus bei "Modern Family"-Star Julie Bowen

Seit 13 Jahren ist "Modern Family"-Darstellerin Julie Bowen mit dem Immobilienmakler Scott Philipps verheiratet. Jetzt gehen die beiden laut "People" getrennte Wege. Bowen und Phillips haben drei gemeinsame Kinder: Oliver (11) und die Zwillinge John und Gustav (8).

Warum sich das Paar getrennt hat, ist nicht bekannt. Bereits vor zwei Jahren kursierten Gerüchte, dass es zwischen den beiden kriselt.

2016 wurde Bowen gefragt, was eigentlich das Geheimnis ihrer Ehe sei: "Ehrlich gesagt, erinnere ich mich nur mehr an die Zeit, bevor wir Kinder hatten. Und dann denkst du dir: 'Was? 12 Jahre'. Neun Jahre davon hatten wir Kinder. Ich erinnere mich an die ersten drei Jahren, der Rest ist wie ein Black Out", erzählte sie gegenüber "People".

Bowen verkörpert seit 2009 in "Modern Family" die Rolle der gestressten Dreifach-Mama Claire Dunphy.

More John.... Ein Beitrag geteilt von Julie Bowen (@itsjuliebowen) am Okt 18, 2017 um 8:39 PDT

