Jungschauspieler Jackson Odell tot aufgefunden

Der 20-Jährige, der unter anderem aus den TV-Serien "Die Goldbergs" und "iCarly" bekannt war, starb Medienberichten zufolge aus bislang ungeklärter Ursache in seiner Wohnung in Los Angeles.



In einem berührenden Statement hat die Familie von Odell die traurige Nachricht publik gemacht. "", heißt es in der Stellungnahme. Weiter will man sich zu seinem Ableben nicht äußern.

Neben der Schauspielerei war Odell auch als Sänger tätig.

(baf)