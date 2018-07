Beziehungskrise? Justin löscht Video von Hailey

"Ich will den Rest meines Lebens für dich da sein und mich um dich kümmern. Ich gehöre nur dir", schrieb Justin Bieber vor wenigen Tagen zu einem gemeinsamen Foto, das ihn mit seiner Verlobten Hailey Baldwin zeigt. Die beiden sind erst seit einem Monat zusammen.

Justin Bieber verzweifelt

Doch glücklich scheint der Musiker trotzdem nicht zu sein. Neueste Paparazzi-Fotos, die "The Sun" vorliegen, zeigen einen völlig aufgelösten Justin Bieber. Er sitzt an der Mauer und telefoniert. Um was es in dem Gespräch geht, weiß niemand.

Bieber postete Video von Hailey und löschte es wieder

Fakt ist, dass Justin Bieber wenige Stunden zuvor ein Video von Hailey teilte. Dieses löschte er aber wieder. In dem Clip war zu sehen, wie das Model im Alter von 16 Jahren einen Song singt. Dass sie dabei nicht alle Töne traf, war ihr damals offenbar egal.

"Darf ich vorstellen: Meine Verlobte im Alter von 16 Jahren. Sie hasst es, dass ich das hier gepostet habe – deshalb lösche ich es gleich wieder", schrieb Justin zu den Video. Ob das für Streit gesorgt hat? Hailey war über dieses Video bestimmt alles andere als glücklich ...

Neuesten Berichten zufolge sollen sich Hailey und Justin wieder vertragen haben.

Justin Bieber

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)