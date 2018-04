Justin Bieber steht zu seinen Pickeln

Popstar Justin Bieber wurde schon oft von seinen Fans für seine Pickel kritisiert. Doch der Ex von Selena Gomez hat mit seinen Mitessern überhaupt kein Problem, wie er nun in einer Instagram-Story verriet. Im Gegenteil: Der 24-Jährige findet sie sogar cool und meint "Pickel sind in".

Justin Bieber

Hat Bieber eine Neue?

Zuletzt sorgte Bieber für Schlagzeilen, als er mit Baskin Champion, der Schwester von Patrick Schwarzeneggers Freundin auf einem Konzert turtelte.

Besucher berichteten gegenüber "Entertainment Tonight", dass Bieber die meiste Zeit mit Baskin verbrachte. Immer wieder soll er beim Tanzen seinen Arm um ihre Hüfte gelegt haben. Ob an den Gerüchten tatsächlich was dran, ist nicht bekannt. Weder Justin noch Baskin haben sich dazu geäußert.

