Das sagt Justins Mutter zur Trennung von Selena

Auf ein Comeback ihrer Liebe haben Fans lange gehofft: Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) wurden in den vergangenen Monaten wieder vermehrt gemeinsam gesichtet, nachdem sich Selena letzten Herbst von Rapper The Weeknd (28) getrennt hatte. Nun soll die Beziehung von Justin und Selena jedoch schon wieder in die Brüche gegangen sein.

Grund zur Hoffnung, dass die On-Off-Beziehung aber auch dieses Mal nicht endgültig beendet ist, gibt jetzt Justins Mutter Pattie Mallette. Die 42-Jährige postet kryptische Botschaften auf Twitter, die Fans als Beweis für die ewige Liebe Jelena interpretieren. Ob die Tweets wirklich von der Beziehung ihres Sohnes handeln und wie es um diese steht, ist aber nicht direkt herauszulesen.

It ain’t over til it’s good. — Pattie Mallette (@pattiemallette) 26. März 2018

Love never fails. — Pattie Mallette (@pattiemallette) 26. März 2018

Was Justins Mama auf Twitter zu sagen hat, sehen Sie im Video oben.

(red)