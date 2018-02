Selena und Justin feiern Hochzeit auf Jamaika

Auf Jamaika feiern Sänger Justin Bieber und seine Freundin Selena Gomez gerade Hochzeit. Allerdings nicht ihre eigene, sondern die von Biebers Vater Jeremy. Anfang der Woche ehelichte der 42-Jährige seine Freundin Chelsey Rebelo (29) in einer romantischen Zeremonie im Garten einer Villa. Nur 30 Gäste waren zur Trauung auf der Karibikinsel eingeladen.

I’ve been waiting for this for YEARS. #Jelena #JustinBieber #SelenaGomez pic.twitter.com/BE0KGRptaU