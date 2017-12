Justin Bieber verkauft ein selbstgemaltes Bild

Der Titel des Bildes ist "Cavalry", zu deutsch Kavallerie. Bieber will die Leinwand verkaufen, um den Erlös den Opfern der Großfeuer in Kalifornien zukommen zu lassen. Neben das Foto schrieb Biebs: "Ich verkaufe dieses Bild, das ich gemalt habe. Es heißt Cavalry. Der Erlös geht an die Großfeuer in Kalifornien".

Die Gegend nördlich von Los Angeles wurde vor wenigen Wochen von den schlimmsten Waldbränden der Geschichte heimgesucht. Tausende Quadratkilometer an Waldfläche wurden dabei zerstört.

Santa Barbara evakuiert, Tausende auf der Flucht

