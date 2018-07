Justin Bieber bestätigt Verlobung auf Instagram

Seit rund einem Monat ist Justin Bieber wieder mit Hailey Baldwin zusammen, nachdem sie sich 2016 bereits einmal gedatet haben. Am Wochenende soll der Sänger dann vor seiner Freundin vor die Knie gegangen sein und ihr die Frage aller Fragen gestellt haben.

Paarfoto auf Instagram

Jetzt folgte die Bestätigung vom Sänger höchstpersönlich: Auf Instagram postete der Sänger ein Foto, auf dem Hailey auf seinem Schoß sitzt und ihm einen Kuss auf die Wange drückt.

Dazu schrieb er: "Ich wollte noch etwas warten, bis ich irgendetwas sage, aber die Welt ist so schnell, deshalb hör einfach zu: Hailey, ich liebe einfach alles an dir! Ich freue mich so darauf, mein Leben damit zu verbringen, jeden Teil von dir kennenzulernen und dich zu lieben. [...] Mein Herz gehört komplett dir und du wirst für mich immer an erster Stelle stehen! Du bist die Liebe meines Lebens und ich würde es mit niemand anderem verbringen wollen. Du machst mich zu einem besseren Menschen und wir ergänzen uns so gut."

Auch für die beiden jüngeren Geschwister des "Love Yourself"-Interpreten soll die Ehe etwas Positives sein. Er schreibt weiter: "Am meisten freue ich mich darauf, dass mein kleiner Bruder und meine Schwester eine weitere gesunde und stabile Ehe sehen können und auch danach suchen."

(red)