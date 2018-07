Justin Bieber: filmreife Verlobung auf Bahamas

Es lief ab wie die Happy-End-Szene in einem Teenagerfilm: In einem Ressort auf den Bahamas tanzten die Gäste am Samstagabend ausgelassen Salsa, unter den Anwesenden auch Justin Bieber (24) und seine Freundin Hailey Baldwin (21).

Justin Bieber und Hailey Baldwin: Frisurmäßig sind sie bereits im Partnerlook unterwegs (Bild: Photo Press Service) Justin Bieber und Hailey Baldwin: Frisurmäßig sind sie bereits im Partnerlook unterwegs (Bild: Photo Press Service)

Plötzlich mischten sich Justins Bodyguards unter die Leute unter die Restaurantgäste. Gleich würde etwas "Besonderes" passieren, jeder möge sein Handy wegpacken.

Dann vor allen Leuten, stellte Justin die Frage aller Fragen - und Hailey sagte "JA!"

Augenzeugen durften zwar weder fotografieren noch mitfilmen, doch lange dauerte es nicht, bis mehrere die Promi-Website "TMZ" verständigte.

Während auf Justins Instagram-Account Funkstille herrscht, gerät sein Papa ins Schwärmen:



Untergetaucht im Inselparadies

Seither dürften die beiden ihren Liebesurlaub auf der romantischen Karibikinsel noch mehr genießen. Auf den Social-Media-Kanälen der Turtelnden herrscht Funkstille. Das Paar hat wohl Besseres zu tun. Justin nahm sich aber die Zeit, seine Eltern zu informieren. Und sowohl Papa Jeremy als auch Mama Pattie Mallette sind begeistert - oder tun zumindest so.

Denn die Romanze zwischen Justin und Hailey entwickelte sich in Lichtgeschwindigkeit. Sie sind seit einem Monat zusammen. Davor turtelte Justin jahrelang mit Selena Gomez und führte eine On-/Off-Beziehung.

Affäre wieder aufgewärmt - jetzt wird's ernst

In einer der Off-Phasen bandelte Justin 2016 kurzzeitig mit Hailey an. Doch plötzlich wurde er wieder busselnd mit Selena gesehen und Hailey war weg vom Fenster. Vergessen hat er sie aber scheinbar nicht. Denn so wie es ausschaut wird sie bald "Mrs. Bieber" sein.

Hailey kommt aus dem Schauspieler-Clan der Baldwins. Ihr Papa ist Stephen ("Die üblichen Verdächtigen", "Geboren am 4. Juli"), ihre Onkel sind Alec, Daniel und William Baldwin. Hailey selbst arbeitet als Model und wurde bereits von Ralph Lauren, Moschino und Tommy Hilfiger gebucht.

Ein Hochzeitsdatum gibt es noch nicht.

So reagierte Justins Mutter Pattie Mallette:



Justin Bieber in Bildern:

Justin Bieber

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)