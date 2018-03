Justin Bieber von hinten mit Range Rover gerammt

Am Freitag kurz vor 9 Uhr abends krachte es am Sunset Boulevard in Los Angeles. Ein weißer Range Rover krachte von hinten in einen weißen Mercedes-Benz G-65.

Justin Bieber in seinem G65 Mercedes-Benz, in dem er auch beim Unfall saß (Archtivbild) (Bild: Photo Press Service) Justin Bieber in seinem G65 Mercedes-Benz, in dem er auch beim Unfall saß (Archtivbild) (Bild: Photo Press Service)

Unfallopfer stieg aus ... und war Justin Bieber

Als der Fahrer des vorderen Wagens in rosa Kapuzenpulli und grauen Shorts ausstieg, rutschte dem Unfallverursacher wahrscheinlich das Herz in die Hose. Das Opfer war Justin Bieber.

Glück: Biebs war im Mercedes, nicht im Lambo unterwegs

Bieber kann von Glück sagen, dass er am Freitag in der Nacht mit seinem "alten" Mercedes G-65 SUV unterwegs war. Seit neuestem fährt er nämlich oft mit seinem neuen hellblauen Lamborghini herum.

Range Rover total eingedrück, Mercedes nur leichte Delle

Der stabil gebaute Mercedes schützte seinen Fahrer. Beim Range Rover ist die komplette Motorhaube eingedrückt worden, das Blech bog sich auf und versperrte dem Unfallfahrer teilweise dem Sicht. Die deutsche Qualitätsarbeit von Mercedes hat hingegen kaum Schaden genommen. Einzig die Metallabdeckung des Reserverades wurde eingequetscht, das restliche Auto - und auch sein berühmter Fahrer - überstanden den Unfall unbeschadet.

Bieber sah nach Unfallfahrer

Justin Bieber stieg aus, signalisierte mit erhobenen Daumen, dass es ihm gut ging und erkundigte sich beim anderen Fahrer ob auch bei ihm alles in Ordnung sei.

Cops schauten nur kurz vorbei

Eines der On-Board-Systeme der beiden Autos informierte gleichzeitig das L.A. County Sheriff Department, wie "TMZ" berichtet. Zwar kamen die Cops zum Unfallort, da aber niemand verletzt wurde, zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Um den Rest wird sich jetzt die Versicherung kümmern müssen.

(lam)