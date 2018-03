Justin Bieber wird beim Fußball zur Schwalbe

Justin Biebers kanadisches Herz schlägt sonst für Eishockey. Bei sommerlichen Temperaturen in Los Angeles - es hatte rund 20 Grad - hat der Star zur Abwechslung nicht die Eislaufschuhe sondern die "Stoppler" geschnürt. Schnell musste er erkennen, dass zwar offiziell Eishocky die Kontaktsportart ist, jedoch auch beim Rasenballett oft mit harten Bandagen gespielt wird.

Das Freundschaftsspiel blieb nicht lang freundlich. Plötzlich flog ein Bieber durch die Luft, der Kontrahent stand in typischer Fußballergeste mit hoch erhobenen Händen und Unschuldsblick neben dem Sänger, der mit seinem Hinterteil den Boden geküsst hatte.

Bieber zupft am Dress, plötzlich liegt er

Wenn man sich die Fotos (Fotoshow siehe oben) anschaut, wird schnell klar, dass auch das Bieberchen am Dress zupfte. Ob ihm sein Gegenspieler von hinten in die Kniekehle stieg oder ob Bieber nur zu schnell bremste und deshalb zu Boden ging ist nicht ganz klar.

Ebenfalls unklar blieb, ob der Bieber für einige Minuten zur Schwalbe mutierte und seinen Fall nur simulierte. Der 24-Jährige Mädchenschwarm ging am Ende des Matches auf jeden Fall unverletzt vom Feld.

(lam)