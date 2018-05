Justin Timberlake gibt Affäre mit Spice Girl zu

Britney Spears, Cameron Diaz, Alyssa Milano – Justin Timberlake war bereits mit einigen Promi-Frauen zusammen.

Schon seit längerem kursiert das Gerücht, dass der Sänger auch mal was mit einem "Spice Girls"-Mitglied hatte. Moderatorin Ellen DeGeneres sprach den Musiker in ihrer Talkshow darauf an.

Spice Girls

"Hattest Du mal was mit einem Spice Girl"?, fragte sie den Musiker. Dies beantwortete Timberlake (wenn auch zögerlich) mit einem "Ja". Um welches Mitglied es sich dabei handelt, verriet er aber nicht.

Fans sind sich sicher, dass es Emma Bunton alias Baby Spice ist. Gerüchten zufolge soll Timberlake Freunden erzählt haben, dass er damals von der Sängerin verlassen wurde. Und was sagt eigentlich Emma dazu? Die schweigt bis heute zu dem Thema.

(red)