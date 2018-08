Justin Timberlake hat sein erstes Buch geschrieben

Justin Timberlake ist, wie seine Fans wissen, ein Multitalent. Neben seinen Erfolgen als Sänger und Schauspieler ist er nun zudem noch unter die Autoren gegangen. "Hindsight" ("Rückblick") heißt seine Autobiografie und wird am 30. Oktober auf Englisch erscheinen.

Der 37-Jährige ließ es sich nicht nehmen, seinen Fans die gute Nachricht persönlich bekannt zu geben. In einem Instagram-Post posierte er stolz mit dem Buch. Er habe nun schon seit längerer Zeit daran gearbeitet, schrieb er dazu.



Getreu dem Titel geht es um die Kindheit und Karriere des Popstars. Aber auch in sein Familienleben mit Ehefrau Jessica Biel und Sohn Silas will er Einblicke geben.



(red)