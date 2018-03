Justin Timberlake postet seltenes Bild seines Sohns

Im Februar erschien Justin Timberlakes neues Album "Man of the Woods", das nun eifrig promotet werden will. Bis Jänner 2019 tritt der 37-Jährige in Nordamerika und Europa auf, um seine aktuellen Songs vorzustellen. Los geht's am 13. März in Toronto, Kanada. In Österreich steht leider kein Gig auf dem Programm.

Das dürfte dem Sänger weniger an die Nieren gehen als der arbeitsbedingte Abschied von seiner Gattin Jessica Biel (36) und dem gemeinsamen Nachwuchs - weswegen Timberlake einfach darauf verzichtet. Der kleine Silas, der im April seinen dritten Geburtstag feiertn wird, und seine Mutter begleiten ihn auf der Tour.

Goin’ on tour. #MOTWTOUR Ein Beitrag geteilt von Justin Timberlake (@justintimberlake) am Mär 12, 2018 um 7:34 PDT

Den bevorstehenden Auftakt der Tour feierte Justin Timberlake mit einem Familienbild auf Instagram. Es handelt sich um eines der wenigen Bilder von Silas, die seine Eltern in den Sozialen Medien teilen. Das Gesicht des Burschen ist wie gewohnt nicht auf dem Bild zu sehen.

Jessica Biel

(lfd)