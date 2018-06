K.O.-Schlag für Tommy Lee zum Vatertag

Die Amis feiern ihren Vatertag eine Woche nach uns. Die Stars nutzten den Sonntag, um Liebe zu verbreiten. Berühmte Kinder dankten ihren Vatern oder posteten stolz die Geschenke, die der eigene Nachwuchs für sie gebastelt hatte.

Tommy Lee hingegen ist die Ausnahme von der Regel: Nachdem ihm sein Sohn Brandon Anfang 2018 k.o. schlug, nutzte der "Mötley Crüe"-Drummer, um Brandon und dessen Mutter Pamela Anderson zu beschimpfen. Dass diese ihn damals verließ, weil er die junge Mutter seinen Söhne prügelte dürfte der alternde Rockstar verdrängt haben.

Stille am Vatertag

Wenig verwunderlich bekam Tommy von seinen Söhnen zum Vatertag keine Glückwunschkarten. Darüber dürfte er in Zorn geraten sein.

Tommy Lee disst Pamela und seine Söhne

Tommy versuchte wochenlang durchzusetzen, dass sein Sohn für den Schlag, den er ihm verpasste, hinter Gitter ging. Den einsamen Vatertag nutzte Tommy, um sich auf Instagram über seinen undankbaren Sohn auszuheulen und in Selbstmitleid zu versinken. Pamela verließ ihren prügelnden Ehemann als ihr jüngerer Sohn sieben Wochen alt war. Der "Mötley Crüe"-Drummer nutzte sein Posting, um auch sie schlecht dastehen zu lassen:

"Meine Kinder können Dinge nicht wertschätzen. Wenn sie etwas Kaputtmachen, ist es ihnen egal, weil sie etwas neues bekommen. Wenn sie jemanden verletzen,l ist es ihnen egal, weil so viele Ltue ihnen sagen, dass es ok ist. Ich weiß, dass ich nicht voll dafür verantwortlich bin, weil ihre Mutter viel damit zu tun hat."

Tommy Lees Selbstmitleids-Posting:



Brandon schoss umgehend zurück - mit einem Video, das er filmte als sein Vater damals bewusstlos auf dem Boden lag. "Schaust ein bisschen schläfrig aus, Tommy", disste er seinen Vater.

Wie schlecht die Beziehung zwischen den beiden ist, zeigt, dass Brandon seinen Erzeuger beim Vornahmen nennt. Auch Pamela Anderson sagte in der Vergangenheit, dass das einzige, was ihre Söhne von Vater hatten, seine DNA sei. Kein Wunder, dass Tommy Lee zum Vatertag umsonst auf Glückwunschkarten seiner Kinder wartet.

Brandon droht dem Papa erneut Schläge an

Brandon Lee revanchierte sich per Posting: "Erinnerst du dich, was passierte, als du das letzte Mal so einen Sch... gesagt hast?" Brandon lässt nicht auf sich sitzen, was sein Vater behauptet. Er wirft ihm vor, nie da gewesen zu sein. "Wenn du glaubst, wir sind so schlecht, hättest du zu einigen Geburtstagen und Baseball-Spielen auftauchen sollen." Zum Abschluss droht der Sohn seinem Erzeuger. Sollte er nicht aufhören, schlecht über seine Familie zu sprechen, werde er ihn wieder "schlafen schicken":



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lam)