Käpt'n Blaubär Wolfgang Völz ist tot

Deutschen Medienberichten zufolge verstarb der Schauspieler und Synchronsprecher am 2. Mai in Berlin. Völz wurde am 16. August 1930 in Danzig geboren. In Erinnerung wird er vor allem als Stimme von "Käpt'n Blaubär" bleiben.

1966 verkörperte Wolfgang Völz in der deutschen Sci-Fi-Serie "Raumpatrouille Orion" Mario de Monti. Markanter als das Gesicht des Schauspielers war nur seine Stimme. Neben Käpt'n Blaubär brachte er unter anderem auch Gallier-Häuptling Majestix zum Sprechen. Zuletzt war Wolfgang Völz im Film "Der Gründer" (2012) als Stimme Gottes zu hören.

(lfd)