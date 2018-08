Kanye West hätte gern Sex mit Kims Schwestern

Kim Kardashians Ehemann Kanye West sorgt erneut für Schlagzeilen, diesmal mit seinem neuen Song "XTCY". Der Track, den er am Samstag veröffentlicht, handelt unter anderem von Kims Schwestern Kendall, Kylie, Kourtney und Khloe.

Die Kardashian Schwestern (Bild: Screenshot Instagram) Die Kardashian Schwestern (Bild: Screenshot Instagram) Bildstrecken Kylie Jenner - Geburtstagsparty zum 21er

"Du hast kranke Gedanken? Ich habe mehr davon. Du hast eine Schwägerin, mit der du gern Sex hättest? Ich habe vier.", rappt er.

"Das ist unchristlich, verdammt, man sollte dich einsperren. Nein, wir brauchen einfach einen größeren Whirlpool", heißt es weiter in dem Song.

"Nicht angemessen"

Was Kim davon hält, ist nicht bekannt. Bei seinen Fans kommt der Song jedenfalls nicht besonders gut an. "Das finde ich nicht angemessen", so etwa ein User auf Twitter. "Ich finde es schockierend, dass Kim nichts dagegen einzuwenden hat. Ich frag mich, ob er ihren Schwestern von seinen Fantasien erzählt hat. Stellt euch vor, wie die sich jetzt fühlen", lautet ein anderer Kommentar.

Porno-Anbieter schenkt Kanye lebenslange Premium-Mitgliedschaft

Es ist nicht das erste Mal in dieser Woche, dass Kanye über sein Sex-Leben spricht. Erst vor Kurzem verriet er in der Jimmy-Kimmel-Show, dass er sich regelmäßig Pornos auf Pornhub anschaut. Als "Pornhub" davon Wind bekam, schenkten sie ihm eine lebenslange Premium-Mitgliedschaft, wie sie via Twitter bekanntgaben.

(red)