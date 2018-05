Kanye West traut sich allein nicht aus dem Haus

Kim Kardashians Ehemann Kanye West könnte seine Bewunderung für US-Präsident Donald Trump teuer zu stehen kommen. Erst lobte er ihn per Tweet, nannte ihn seinen "Bruder", dann widmete er ihm am Freitag einen neuen Song ("Ye vs. The People").

Rapperkollege Daz Dillinger empfindet das als Angriff gegen alle Schwarzen. "Crips da draußen, macht Kanye West fertig", richtete der Rapper ein Video an die gefürchtete Gang aus Los Angeles. Dass Kanye die Drohung nicht auf die leichte Schulter nimmt, merkte man sofort. Sogar zum Sushi-Essen ließ es sich von mehreren Bodyguards begleiten (siehe Bildstrecke oben).

(red)