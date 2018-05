"400 Jahre Sklaverei? Das klingt nach einer Wahl"

Kanye Wests Lobes-Tweets über den US-Präsidenten Donald Trump sorgten erst vergangene Woche für Aufregung. Nun erhitzt er erneut mit fragwürdigen Aussagen die Gemüter: "Wenn man von über 400 Jahre langer Sklaverei hört: 400 Jahre lang? Das klingt für mich nach eigener Wahl", sagte er in einem Interview mit "TMZ".

Kanye selbst, fand eigentlich, dass es ein "großartiges Interview" war, wie er wenig später auf Twitter schrieb. Mit Kritik hat der 40-Jährige offenbar überhaupt nicht gerechnet. Auf Twitter versuchte er sich zu verteidigen.

the universe has a plan. I knew that TMZ would be awesome. — KANYE WEST (@kanyewest) 1. Mai 2018

"Der Grund, warum ich die 400 Jahre angesprochen habe, ist, dass wir nicht für weitere 400 Jahre geistig eingesperrt werden können. Wir brauchen jetzt freie Gedanken. Selbst diese Aussage war ein Beispiel für freies Denken ... Es war nur eine Idee", schrieb er.

the reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought It was just an idea — KANYE WEST (@kanyewest) 1. Mai 2018

once again I am being attacked for presenting new ideas — KANYE WEST (@kanyewest) 1. Mai 2018

"Natürlich weiß ich, dass Sklaven nicht aus freiem Willen gefesselt und auf ein Boot gebracht wurden. (...) Sie haben uns die Zungen rausgeschnitten, damit wir uns nicht miteinander verständigen konnten. Ich werde nicht zulassen, dass meine Zunge rausgeschnitten wird.", führt er an.

Doch Kanye West hat seine Fans verärgert. Auf Twitter lassen zahlreiche User ihren Ärger freien Lauf, darunter auch die CNN-Kommentatorin Symone D. und die Bürgerrechtsorganisation NAACP.

There is a lot of misinformation out there and we are happy to provide insight. Black people have fought against slavery since we first landed on this continent. Here are some resources: https://t.co/14967crs09 https://t.co/dykrf5SDSx @kanyewest #StayWoke — NAACP (@NAACP) 1. Mai 2018

Kanye is a dangerous caricature of an “free thinking” black person in America. Frankly, I am disgusted and I’m over it. Also (I can’t believe I have to say this): Slavery was far from a choice. — Symone D. Sanders (@SymoneDSanders) 1. Mai 2018





To say slavery was a choice isn’t only deluded, it’s insensitive, it’s hateful and it’s demeaning

You’re insinuating that these people voluntarily and willingly participated in their own suppression for centuries. Fuck Kanye — Tumi. (@Da_Voc) 1. Mai 2018

Kanye ließ sich Fett absaugen

Daneben sprach Kanye über andere Themen, wie etwa über seinen Zusammenbruch, seine Medikamentensucht und über seine Schönheits-OP. Vor einigen Jahren ließ er sich Fett absaugen, weil er von den Menschen nicht als fett bezeichnet werden wollte. Danach sei er süchtig nach Schmerzmitteln geworden.

I don’t have the energy for nonsense but Kanye saying slavery was a choice reiterates my previous statements about how dangerous his trite, shallow ramblings are. He is not a free thinker. He is a free moron who doesn’t read. Do not @ me. — roxane gay (@rgay) 1. Mai 2018

(red)