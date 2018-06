"Bipolare Störung ist meine Superkraft"

"Ich war 39 Jahre alt, als bei mir eine psychische Krankheit diagnostiziert wurde", erzählte US-Rapper Kanye West (40) in einem Interview mit Radio-Moderator Big Boy. Es handelt sich dabei um offenbar um die Erkrankung "bipolare Störung", auch bekannt als "manisch depressive Erkrankung". Denn auf dem Cover seines neuen Albums "ye" prangt der Schriftzug "Ich hasse es, bipolar zu sein, es ist fantastisch".

Auch in seinem neuen Song "Yikes" geht es um seine Krankheit: "Das ist mein bipolarer Schei*, das ist meine Superkraft und keine Behinderung. Ich bin ein Superheld!", singt er darin. Der Rapper selbst, betrachtet seine Krankheit aber nicht als Behinderung, sondern als Gabe, wie er im Interview verrät. "Es ist eine Superkraft".

"Andere verlieren ihren Job"

"Ich bin so gesegnet. Stellt euch all die Leute vor, die an einer psychischen Erkrankungen leiden und nicht Kanye West sind. Die können nicht einfach so ein Album machen und das Gefühl haben, alles sei in Ordnung", so der Ehemann von Reality-TV-Queen Kim Kardashian. "Andere verlieren ihren Job".

Im Interview erzählt er außerdem, dass er nur eine Tablette am Tag einnimmt, obwohl ihm seine Ärzte geraten haben, drei Pillen pro Tag zu schlucken.

