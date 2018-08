Kardashians im direkten Unterwäsche-Vergleich

Insider erkennen auf den ersten Blick: Das Shooting von Fotograf Willy Vanderperre ist schon ein Zeiterl her. Khloe Kardashian war noch schwanger (Baby True kam am 12.4. zur Welt) und Kylie Jenner war erst seit ganz kurzer Zeit Mutter.

Gruppenfotos sind eine Seltenheit

Fotos (und Videos, siehe unten) auf dem gleich fünf Mitglieder des Kardashian-Clans zu sehen sind, ist selten. Selbst bei gemeinsamen Selfies kann es schon vorkommen, dass eine Schwester die andere rausschneidet. Eine Ausnahme ist die jährliche Christmas-Card, die die Familie seit Jahrzehnten verschickt.

Familien im Vordergrund

Für Raf Simons entblättern sich Kourtney (39), Kim (37), Khloe (34), Kendall (22) und Kylie (20). Bei der #MyCalvins-Kampagne stehen Familien im Vordergrund. Auch Kaia und Presley Gerber ließen sich bereits ablichten.

Die aktuellen Kardashian-Jenner-Fotos wurden erst am Donnerstag veröffentlicht, das Shooting war aber bereits im März. Zum Glück für Calvin-Klein-Kreativkopf Raf Simons, denn zur Zeit wäre es wohl schwierig die Kardashians und Jenners alle auf ein Foto zu bekommen.



Kim geht auf Khloe los

Soeben wurde ein erster Ausschnitt der neuen Folgen von "Keeping Up With the Kardashians" gezeigt, die ab Sonntag laufen werden. Darin plant Kim ein eigenes Familienshooting für die legendären Kardashian-Christmas-Cards. Eine Termindiskussion endet damit, dass Kim ihre Schwester Khloe fertig macht.

Das hitzige Wortgefecht zwischen den Schwestern schaukelte sich immer weiter auf: "Vielleicht, wenn du ein besch******* Unternehmen hättest, für das du dich interssieren würdest, würdest du wissen, was es braucht, um ein besch******* Unternehmen zu führen. Aber du hast keines, also versucht nicht so zu tun als wenn du wüsstest, wovon ich rede." Die Jüngere stürmte nach diesem Angriff von Kim aus dem Zimmer.

Kim über Khloe: "Am wenigsten aufregend anzuschauen"

Die wirklich harten Bandagen legte Kim aber erst an als Khloe bereits aus dem Zimmer war: "Sie ist am wenigsten aufregend anzuschauen, also kann sie ruhig [beim Fotoshoot] fehlen. Sie macht einen Sch***. Sie hat keine Ahnung was es heißt wirklich zu arbeiten."

