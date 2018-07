"Victoria's Secret"-Model Karlie Kloss ist verlobt

Sechs Jahre sind "Victoria's Secret"-Engel Karlie Kloss (25) und Unternehmer Joshua Kushner (33) bereits ein Paar. Jetzt wagen sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Sie haben sich verlobt.

"Joshua machte ihr vor einigen Wochen einen Heiratsantrag in New York", so ein Insider gegenüber "People". Kloss

bestätigte das Gerücht via Instagram: "Ich liebe dich so sehr, das ist kaum in Worte zu fassen. Joshua, du bist mein bester Freund und mein Seelenverwandter. Ich kann es kaum erwarten, mein Leben für immer mit dir zu verbringen. Ich sage "Ja" - eine Million Mal!"

VIP-Bild des Tages

VIP-Bild des Tages 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)