Kate Moss' Busenfreundin stirbt mit 49 Jahren

Bewegt war das Leben von Annabelle Neilson schon in frühen Jahren. Als Legasthenikerin gemobbt, brach sie als Teenagerin die Schule ab; in Australien fiel sie kurz darauf einem Mann in die Hände, der später des dreifachen Mordes überführt wurde. Er band das Mädchen an einen Baum und prügelte zwei Stunden lang auf sie ein.

Mit harten Drogen versuchte Annabelle ihr Trauma zu überwinden, mit 16 Jahren war sie Heroin-abhängig. "In gewisser Weise hat mir Heroin das Leben gerettet", erinnerte sich die Britin in einem Interview mit der "Daily Mail" an diese Zeit, "weil ich mich ansonsten umgebracht hätte."

Mit 22 Jahren wurde sie zur Muse des britischen Stardesigners Alexander McQueen, Kate Moss zählte zu ihren besten Freundinnen. Annabelle war drei Jahre lang mit dem Banker Nathaniel Rothschild verheiratet und später mit Edward Spencer Churchill, dem Halbbruder des Herzogs von Marlborough liiert.

Mit Churchill blieb sie auch nach der Trennung befreundet. Anfang Juli war sie zu seiner Hochzeit im Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire eingeladen, wo sie unter anderem mit Kate Moss für einen Schnappschuss posierte, den Poppy Delevingne auf Instagram teilte.

Annabelle Neilson war jedoch nicht nur in Topmodel-, sondern auch in Adels-Kreisen zuhause. Ihre Großmutter war eine Cousine zweiten Grades der Queen Mom.

Laut "Daily Mail" verstarb Annabelle Neilson am 12. Juli 2018 in ihrem Haus im Londoner Stadtteil Chelsea. Die Todesursache ist nicht bekannt, die Polizei geht nicht von einem Gewaltverbrechen aus.

