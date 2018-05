Kate postet süße Fotos von Charlotte & Baby Louis

Prinz Louis Arthur Charles erblickte am 23. April das Licht der Welt. Am Tag der Geburt bekam die Öffentlichkeit das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate bereits zu Gesicht. Nun veröffentlichte der Hof zwei weitere Bilder des jüngsten Mitglieds der britischen Königsfamilie:

Beide Bilder seien von der Mutter selbst aufgenommen worden - so wie sie es auch schon bei früheren Gelegenheiten gehandhabt hatte. Entstanden sind sie am 2. Mai - dem dritten Geburtstag von Prinzessin Charlotte.

Mit dem jüngsten Post wollen sich William und Kate bei der Öffentlichkeit für all die lieben Nachrichten bedanken, die sie im Zusammenhang mit der Geburt von Prinz Louis und dem Geburtstag seiner großen Schwester erhalten hätten.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.



This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp