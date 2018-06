Designerin Kate Spade tot in Wohnung aufgefunden

Die Polizei soll Berichten von US-Medien zufolge am Vormittag gerufen worden sein, nachdem Hausangestellte der Designerin sie gegen 10.20 Uhr in ihrer Wohnung in der Park Avenue in New York gefunden hatte.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Die 55-Jährige soll sich selbst erhängt haben. Laut Polizei habe Spade einen Notiz am Tatort hinterlassen. Nähere Details können die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.

Kate Spade entwarf Anfang der 1990er Jahre eine Reihe eleganter Handtaschen, die ihr Riesenerfolg brachten. Internationale Bekanntheit erlangte Spade mit ihren Entwürfen dank der TV-Serie "Sex and the City".

Ihre Firma, Kate Spade New York, hat mehr als 140 Shops und Outlet Stores in den USA und weltweit über 175 Geschäfte.

Spade hinterlässt ihre Ehemann Andy, mit dem sie seit 1994 verheiratet war und die 13-jährige Tochter Frances Beatrix.

Auf Twitter bekunden schon zahlreiche Fans der Fashion-Ikone ihre Trauer.

kate spade 😭💖 — courtney ☆ (@ceerennier) 5. Juni 2018

Rest In Peace, Kate Spade. I am in complete shock and so saddened to hear this news. If anyone is suffering from life- threatening mental illness, please call 1-800-273-8255 — lauren cameron (@loendresen) 5. Juni 2018

today my purse, phone case, and wallet mean a little more to me. so completely devestated by the loss of kate spade. i adore her, and it saddens me to my aching core she felt so hopeless and alone. mental health awareness is an important thing. https://t.co/tCGeQsM3bV — Caroline (@caro5632) 5. Juni 2018

Incredibly shocked and sad to hear about the passing of Kate Spade! #RIPKateSpade — Saadii (@SaadiSpunk) 5. Juni 2018

Devastated hearing of the passing of talented Kate Spade, a native of my hometown #KC that inspired me and other young women. A true loss for the fashion industry. Rest In Peace #KateSpade — Janiece Noel (@JanieceNoelPR) 5. Juni 2018

(red)