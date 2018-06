Kate Spades Vater starb kurz vor ihrem Begäbnis

Das Begräbnis von Kate Spade sollte am Dienstag gerade starten, als die traurige Nachricht publik gemacht wurde. "Wir sind zutiefst traurig, mitteilen zu müsen, dass Katys Vater Earl F. Brosnahan letzte Nacht von uns gegangen ist. Er war zuletzt in keiner guten Verfassung und sein Herz war nach dem kürzlichen Tod seiner geliebten Tochter gebrochen", hieß es in einem Statement.



JUST IN: Kate Spade's father, Earl F. Brosnahan, Jr., has died. He was 89.



"He had been in failing health of late and was heartbroken over the recent death of his beloved daughter," a family statement reads: https://t.co/WdXeGAyOkk pic.twitter.com/9MaWAmWEpE