Kate und William zeigen den royalen Nachwuchs

Am 23. April, kurz nach elf Uhr vormittags, kam das dritte Kind des Paars zur Welt. Wenige Stunden später gab es auch schon das erste Bild des Kleinen zu bewundern.

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ

Winkend und gut gelaunt hielt Kate das Neugeborene auf dem Arm. Von den Strapazen der Geburt war nichts auf ihrem Gesicht zu erkennen. Der kleine Prinz und seine Eltern durften das Krankenhaus bereits verlassen. Kate und William kehrten mit ihren Kindern in den Kensington Palast zurück.

Prinz William und Kate

Auch die Geschwister George (4) und Charlotte (2) durften ihren Bruder bereits in Augenschein nehmen.

Prince George and Princess Charlotte arrive at St Mary’s to meet their little brother. pic.twitter.com/rfX9rsdJhU