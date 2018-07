Katie Price lässt auf Koh Samui alle Hüllen fallen

Und dort wird die Mutter aller Boxenluder auf Schritt und Tritt von sensationsgeilen Fotografen verfolgt. Genau das scheint Katie Price aber zu wollen.

Auf jüngst veröffentlichten Bildern wirkt das Gepose der komplett nackten und komplett operierten TV-Moderatorin äußerst kalkuliert und teilweise schon zu gestellt.

Total auf Bademode verzichtend räkelt sich Price am thailändischen Sandstrand, ihr auftrainierter Freund Kris Boyson lässt daneben seine Muskeln spielen. Auf einigen Bildern sieht es sogar so aus, als würde sie dem 29-Jährigen gleich einen Blowjob verpassen. Alles für die Kamera.

Alles nur Show?

Wie das britische Boulevard-Schlachtschiff "The Sun" berichtet, steckt hinter dem vermeintlich unfreiwilligen, freizügigen Fotoshooting kalkulierte Absicht des ehemaligen Models. Sie will damit ihre ins Stocken geratene Karriere wieder ankurbeln, um so den durch die mittlerweile dritte Scheidung drohenden Bankrott abzuwenden.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)