Katy Perry entschuldigt sich bei Taylor Swift

"Swish Swish" (Katy Perry) gegen "Look What You Made Me Do" (Taylor Swift) ist ab sofort Geschichte. So scheint es zumindest.

Katy Perry schickte Taylor Swift einen Olivenzweig als Friedensangebot (Bild: Instagram, Reuters) Katy Perry schickte Taylor Swift einen Olivenzweig als Friedensangebot (Bild: Instagram, Reuters)

Wahl der Waffen: Songs und Emojis

Seit Katy ihrer ehemaligen Freundin Taylor während einer laufenden Tour Tänzer abgeworben hat, pflegen die beiden Superstars die Mutter aller Zickenkriege. Sie beflegelten sich per Songs. Katy animierte ihre Fans, Taylors Social Media Accounts mit Schlangen-Symbolen zu fluten. Das soll jetzt ein Ende haben.

Packerl wartete beim Tourauftakt

Taylor Swift startete gerade ihre "Reputation"-Stadion-Tour. In ihrer Garderobe wartete ein Päckchen auf sie, dass den Krieg mit Katy beenden könnte. Im Packerl war ein Olivenzweig und eine handgeschriebene Notiz, verziert mit einem süßen Hundepickerl. Die Absenderin: Katy Perry persönlich.

Taylor Swift post this on her instagram story and seem’s like Katy send her a letter 👀



“Hey old friend - I’ve been doing some thinking on past miscommunications and feelings between us and wanted to clear the air...” pic.twitter.com/jSQd7tnbj4 — Katy Perry Updates (@katyspics) 8. Mai 2018

Katy sagt's per Olive

Schon im alten Testament gilt der Olivenzweig als Symbol des Friedens. Vielleicht hat ihr Besuch beim Papst Katy Perry die Erleuchtung gebracht. Fans rätseln ob die neue aufgeflammte Beziehung mit Orlando Bloom einen guten Einfluss auf sie hat. Im beiliegenden Brief meinte Katy sie wolle sich aus tiefstem Herzen entschuldigen und reinen Tisch machen.

Swift schickt Herzerl zurück

Taylor revanchierte sich für das Geschenk mit einer Insta-Story inklusive Herzerln und einem "Danke Katy". Die Fans von Katy und Taylor sind aus dem Häuschen. Nur ganz leise wird spekuliert, ob Perry sich vielleicht vor den Rache-Songs auf Taylors Tour fürchtete und sie vorher per Olivenzweig ruhig stellen wollte.

