Ekel-Alarm 30. März 2018 17:05; Akt: 30.03.2018 18:08 Print

Katy Perry stopft Chicken Nuggets in sich rein

Popstar Katy Perry wollte in einer japanischen Frühstücks-Show zeigen, wie viele Chicken-Nuggets sie in wenigen Sekunden in sich hineinstopfen kann.