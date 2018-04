Katy Perry traf mit Orlando Bloom den Papst

Die 33-Jährige war am Samstag bei der "Unite The Cure"-Konferenz zu Gast in Rom. Sie wurde von der "Cura Foundation" dazu eingeladen, um als Testimonial für transzendente Meditation die Werbetrommel zu rühren.

Im Vatikan bot sich der in einem katholischen Haushalt aufgewachsenen Perry die einmalige Gelegenheit, Papst Franziskus zu treffen. Gemeinsam mit ihren Partner Orlando Bloom (41) konnte sie ein paar Worte mit dem Pontifex wechseln.

Neben dem offiziellen Teil der Reise nutzte Katy, die am 4. Juni in der Wiener Stadthalle auftreten wird (Tickets HIER erhältlich), die Zeit auch für ein wenig Sightseeing. In ihren Instastories zeigte sie sich beim Provozieren eines römischen Gladiators, gemeinsam mit Bloom im Kolosseum und in der Sixtinischen Kapelle.

