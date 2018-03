Katy Perry will ihr Kloster: Nonne stirbt vor Gericht

Holzman und eine Glaubensschwester prozessierten seit Jahren gegen die Sängerin. Katy Perry will das Kloster der Schwestern, das mitten in Los Angeles liegt. Am Freitag starb die mit 89 Jahren Hochbetagte im Gerichtssaal.

Das Kloster "Sisters of the Immaculate Heart of Mary" liegt mitten in Los Angeles - Katy Perry will es unbedingt haben (Bild: picturedesk.com) Das Kloster "Sisters of the Immaculate Heart of Mary" liegt mitten in Los Angeles - Katy Perry will es unbedingt haben (Bild: picturedesk.com)

Hotelier wohnt bereits auf dem Grundstück

Die betagten Glaubensschwestern wollten das Gebäude an die Geschäftsfrau Dana Hollister verkaufen. Das hatten sie auch schon getan, Hollister wohnt bereits auf dem Grundstück. Doch der Verkauf wurde angefochten. Hollister wurde in erster Instanz dazu verurteilt, an Perry und die Erzdiözese Millionen an Entschädigung zu zahlen.

Perry will 30 Millionen zahlen

Die Erzdiözese steht hinter Perry und deren dickem Bankkonto. Die Sängerin soll 30 Millionen Dollar, 10 davon in bar, geboten haben und soll sich laut Hollister sogar an den Papst persönlich gewandt haben, um sich das Anwesen unter den Nagel zu reißen.

Gegenkandidatin zahlt an Nonnen, Perry an den Erzbischof

Hollister wollte aus dem rund 32.000-Quadratmeter-Anwesen ein Boutiquehotel machen. Sie zahlte nur 15,5 Millionen. Der große Unterschied: Hollisters Geld ging zum Teil an die Nonnen, weil sie in den Verkauf involviert waren, während Perrys Betrag zur Gänze an die Erzdiözese läufen würde.

Such a sad story, I have no words.

You killed her @katyperry, are you happy now? 😥

#CatherineRoseHolzman #KatyPerry pic.twitter.com/Hgmjqjdpih — Alex Kollet (@AlexKollet) 11. März 2018

Stunden vor Tod: "Bitte hör auf"

Nur Stunden vor ihrem Tod gab Schwester Catherine Rose Holzman "Fox" ein Interview und flehte Perry an, "bitte aufzuhören". "Das tut niemandem gut, verletzt aber eine Menge Leute", wandte sie sich an die Sängerin.

Schwestern legten 1972 Geld für Kauf zusammen

Laut "ABC" legten die Nonnen 1972 ihr Geld zusammen und erstanden das Anwesen mit 2.800 Quadratmeter Wohnfläche, einem Pool, einem Turm und einem angeschlossenen Gebetshaus. 2011 zwang die Erzdiözese die Schwestern, auszuziehen.

"Es wäre eine Sünde an sie zu verkaufen"

"Katy Perry repräsentiert alles, an das wir nicht glauben", wird die verstorbene Nonne vom "National Public Radio" zitiert. "Es wäre eine Sünde an sie zu verkaufen."

