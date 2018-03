"Absolut jenseitig": Keith sagt sorry zu Mick Jagger

Mick Jagger pflanzte sich auch mit über 70 noch fort. Am 8. Dezember 2016 kam sein 8. Kind, Deveraux Octavian Basil Jagger zur Welt. Während er damals bereits 73 war, brachte es Kindsmutter Melanie Hamrick gerade auf 29 Kerzen auf der Geburtstagstorte.

"Rolling Stones"-Kollege Keith Richards, im gleichen Alter wie Keith, fand das gar nicht toll. Per "Wall Street Journal" ließ er Mick ausrichten, dass es Zeit wäre sich "abschnipseln" zu lassen ("It's time for the snip"). Außerdem hatte er den Bandkollegen als alten Lustmolch bezeichnet.

Kommentare "vollkommen jenseitig"

Per Twitter entschuldigte sich Keith Richards jetzt in aller Öffentlichkeit beim Stones-Sänger. "Ich bereue die Kommentare, die ich über Mick im WSJ (Wall Street Journal", Anm.) gemacht habe zutiefst. Sie waren vollkommen jenseitig. Natürlich habe ich mich bei ihm persönlich auch entschuldigt."

