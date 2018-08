Frau hilft Fremdem an der Kassa - es war Keith Urban

Ruth Reed ist eine pensionierte Volksschullehrerin aus New Jersey. Obwohl sie ihren Ruhestand genießen könnte, hilft sie noch immer in Schulen aus. Außerdem versucht sie jede Woche eine gute Tat zu vollbringen. Sie übernimmt bei Wawa, dem lokalen Greißler, die Rechnung für Menschen, die es sich nicht leisten können.

Keith Urban mit seiner edlen Spenderin Ruth Reed (Bild: Facebook) Keith Urban mit seiner edlen Spenderin Ruth Reed (Bild: Facebook)

Tätowierter hatte nicht genug Geld

Am Freitag war es wieder so weit. Ein Mann in schwarzem Shirt, Tattoos und längeren Haaren stand an der Kassa und schnorrte seine Begleiterin um ein paar Dollar an. Er hatte für seine Rechnung zu wenig einstecken. Sofort sprang Ruth Reed ein und fragte ihn, ob sie seine Rechnung für ihn übernehmen könnte. Sie erklärte ihm, dass sie das öfter tue.



"Zeitpunkt als mir auffiel, was für ein Idiot ich war"

"Er bedankte sich bei mir und fragte, wie ich heiße. Ich fragte ihn auch nach seinem Namen und er erzählte mir, er heiße Keith", schildert Reed das Treffen. "Ich sagte ihm, er sehe aus wie Keith Urban. Er sagte, er sei es. Ich glaubte ihm nicht." Beth hakte nach und fragte, wo Nicole Kidman sei und wer dann die Frau sei, die er mithabe. "Er antwortete, das sei seine Schwester. Schließlich meinte er, ich könne ja seinen Bodyguard fragen. Das war der Zeitpunkt als mir auffiel, was für ein Idiot ich war."

Der Star sei sehr freundlich gewesen und habe Beth erlaubt, ein Foto mit ihm zu machen. Das Bild wurde auf Facebook sofort viral.

Keith Urban trat am gleichen Tag ganz in der Nähe im BB&T Pavilion in Philadelphia im Rahmen seiner "Graffiti"-Tour vor Tausenden Leuten auf.





