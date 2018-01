Kelly Clarkson züchtigt Kinder mit Klaps auf Po

"Ich weiß, dass viele Leute dagegen sind, aber ich habe kein Problem damit, meiner Tochter mal einen Klaps auf den Po zu geben", gesteht sie dem Promi-Portal "pagesix.com", "Ich meine damit nicht hart schlagen, sondern nur einen Klaps".

Umfrage Klaps auf den Po bei Kleinkindern. Was halten Sie davon? Geht als Erziehungsmaßnahme absolut in Ordnung!

Niemals. Disziplin erreicht man nicht durch körperliche Gewalt.

Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, ob das gut oder schlecht ist!

Ihre Eltern hätten das bei ihr früher genau so gemacht, ohne dass sie davon irgendwelche Folgeschäden davongetragen hat. "Ich komme aus dem Süden der USA, da wird jedem der Po verhauen", so die gebürtige Texanerin weiter.

Guter Charakter

Sie will die Disziplin, die ihr so beigebracht worden ist, an ihre beiden Kinder River Rose (3) und Remington Alexander (1) weitergeben: "Aus mir ist ein anständiger Mensch mit einem guten Charakter geworden, deshalb glaube ich, dass das in Ordnung geht".

(baf)