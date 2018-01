Kelly Rohrbach streckt sich im Sand von Hawaii

Die 27-jährige Schauspielerin ist Sonne, Strand und Meer von ihrer letzten großen Rolle gewohnt. Im "Baywatch"-Kinofilm spielte sie als Nachfolgerin der großen Pamela Anderson C.J. Parker.

Berühmt wurde sie durch Bikini-Fotos in der "Sports Illustrated". Am Strand von Honolulu streckte sie sich bei ein paar Yogaübungen im Sand. Danach knipste die Ex von Leonardo DiCaprio ein Selfie und legt sich anschließend oben ohne zum Bräunen in die Sonne.

My kind of beach! #CastAway2 Ein von @ kellyrohrbach geteilter Beitrag am Jan 11, 2018 um 7:22 PST

(baf)