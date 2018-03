Kendall Jenner: "Ich habe nichts Schwules an mir!"

"Ich denke, [die Gerüchte] kommen daher, dass ich nicht so bin wie alle meine anderen Schwestern [Kim, Khloé und Kourtney Kardashian und Kylie Jenner Anm.], in etwa wie 'Hier bin ich mit meinem festen Freund!' Also stand das kurz im Raum, weil mich nie jemand mit einem Kerl gesehen hat", erklärt Kendall im Interview mit dem Magazin (via "Daily Mail"). Ich bin immer bereit, mich reinzuhängen, um [meine Beziehungen] nicht an die große Glocke zu hängen, mich im Verborgenen zu halten. Du willst nicht, also, verrückt aussehen."

Derzeit ist Kendall mit dem NBA-Profi Blake Griffin liiert, der bei den Detroit Pistons unter Vertrag steht. Im Gespräch mit der "Vogue" bezeichnet sie ihn zuerst nur als "Freund", bestätigt dann aber, dass ihr Beziehung tiefer geht. Zu Frauen fühlt sich Kendall hingegen überhaupt nicht hingezogen.

"Ich denke, ich habe rein gar nichts Bisexuelles oder Schwules an mir, aber ich weiß es nicht!" fuhr das Model fort. "Wer weiß das schon?! Ich bin immer für Erfahrungen offen - jedenfalls nicht dagegen - aber ich habe es noch nie ausprobiert.

"Ich bin nicht schwul"

"Darüber hinaus weiß ich auch, dass ich eine Art... männliche Energie habe? Aber ich möchte das nicht falsch sagen, weil ich nicht Transgender oder sonst was bin. Aber ich habe eine knallharte Energie. Ich bewege mich anders. Aber, um die Frage zu beantworten: Ich bin nicht schwul. Ich habe buchstäblich nichts zu verbergen." Lachend fügt sie hinzu: "Ich würde so etwas nie verbergen."

Weitere Erkenntnisse aus dem Interview: Die 22-Jährige will erst mi "28 oder 29" Kinder bekommen und vertraut auf transzendentale Meditation, um zur Ruhe zu kommen.

Kendall Jenner ungeschminkt



(lfd)