Kendall Jenner als "Schlampe" beschimpft

Vergangenen Dienstag twitterte das Promi-Portal "TMZ" um vier Uhr morgens ein verschwommenes Foto von einem knutschenden Paar auf einem Sofa und tippte dazu: "Kendall Jenner macht mit Gigi und Bella Hadids kleinem Bruder rum – einen Tag, nachdem sie mit Ben Simmons unterwegs war. "

Eine wunderbare Steilvorlage für die Twitter-Community, um sich nun über das Verhalten des 22-jährigen Topmodels zu empören: "Schlampeeeee" kommentiert eine Userin den "TMZ"-Post, "WTF! Die macht wohl auch jeden Tag mit einem anderen rum", schreibt eine andere. Ein weiterer User meint: "Ganz wie ihre Schwestern eben. Die wechseln ihre Partner genauso oft."

Drei verschiedene Liebeleien

Kendall wurden in letzter Zeit Liebeleien mit drei verschiedenen NBA-Spielern nachgesagt – darunter Ben Simmons, mit dem sie noch am Vortag in Los Angeles Fahrrad gefahren war. Vor den Sportlern wurde sie wiederholt mit Rapstar A$AP Rocky (29) gesichtet. Und nun der Kuss in New York, an der After-Party der CFDA-Awards, mit Anwar Hadid, dem 18-jährigen Bruder der Topmodel-Kolleginnen Gigi und Bella.

Was sich Kendall gerade auf Twitter anhören muss, kann man gut in einem Wort zusammenfassen: Slut-Shaming. Heißt: Eine Frau ist in den Augen der Gesellschaft sexuell zu aktiv. Bei Männern sind keine Slut-Shaming-Fälle bekannt – oder hat sich je jemand über Leonardo DiCaprios (43) Model-Verschleiß beklagt?

4am 🍷 Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am Jun 6, 2018 um 4:56 PDT

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)