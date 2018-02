Kendall Jenner kommt "Abschiebung" gelegen

Im US-amerikanischen Profisport kommt es nicht selten zu spontanen Personalrochaden. Spieler werden getauscht und über Nacht in eine andere Stadt geschickt. Blake Griffin kann seit Kurzem ein Lied davon singen. Zwar schloss der 28-Jährige erst vor Kurzem einen 171 Millionen Dollar schweren Fünf-Jahres-Vertrag mit den Los Angeles Clippers ab, für die er seine gesamte Profikarriere gespielt hatte, künftig kommen jedoch die Detroit Pistons für die Gage auf. Griffin wurde gegen mehrere Spieler der Pistons getauscht.

Blake Griffin am 24. Jänner 2018 bei einem Spiel der L.A. Clippers gegen die Boston Celtics. (Bild: Reuters/Richard Mackson)

Grund zur Traurigkeit gibt es deshalb aber nicht - zumindest bei Griffins Freundin Kendall Jenner. Laut "Radar online" kommt dem Model die "Abschiebung" ihres Beaus sehr gelegen. "Kendall ist insgeheim begeistert davon, dass Blake getauscht wurde, weil sie endlich einen leichten Weg aus ihrer Beziehung hat", zitiert die Website einen anonymen Insider.

Seit Griffins Ex Brynn Cameron behauptete, der Profisportler habe sie samt ihrer gemeinsamen Kinder Ford Wilson (4) und Finlay Elaine (1) auf die Straße gesetzt und somit zum "Couchsurfen" verdonnert, soll Kendall der "Ballast" ihres Lovers ein Dorn im Auge sein. Von jetzt an dürfte Griffin nur noch als gelegentlicher Freudenspender dienen.

"Kendall hat gesagt, dass sie sich vermutlich ab und an mit ihm treffen wird, wenn er zurück in L.A. ist, weil sie den Sex toll fand, den sie hatten. Aber eines ist sicher, und das ist, dass Kendall NICHTS mit Detroit am Hut hat."

(lfd)