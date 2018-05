Kendall Jenner zieht in Cannes alle Blicke auf sich

Das Modell war am Wochenende zu Gast bei den 71. Filmfestspielen in Cannes an der Côte d'Azur. Und dort zog sie bei zwei sehr freizügigen Auftritten alle Blicke auf sich.

Am Freitag war sie Stargast bei der Chopard-Party. In einem smaragdgrünen Funkelkleidchen von Alexandre Vauthier nahm sie an dem Promi-Event teil. Ihr hauchdünnes, transparentes Outfit wusste an diese Abend nichts zu verdecken. Auf Instagram kommentierte sie den freiwilligen Nippelblitzer mit einem selbstbewussten "Oops".

Kendall Jenner bei der Chopard Secret Party

Am Sonntag folgte bei der Premiere des Films "Girls of the Sun" der zweite transparente Akt mit Kendall Jenner in der Hauptrolle. In einem durchsichtigen Tüll-Kleid von Schiaparelli war das angesagte Model erneut Blickfang auf dem roten Teppich und sorgte mit dem beeindruckenden Auftritt für offene Münder. Die 22-Jährige genoss die Aufmerksamkeit sichtlich.

(baf)