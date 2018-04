Geheimhalteverträge: So verrückt lief Khloes Geburt

Am Mittwoch verwandelte sich das Spital außerhalb der Stadt Cleveland im US-Bundesstaat Ohio in ein Irrenhaus: Khloe Kardashian checkte ein.

Nach dem zweiten Seitensprung ihres Freundes Tristan Thompson und dem Sex-Tape das es davon geben soll, setzten bei Khloe die Wehen ein. Sobald der Kardashian-Clan davon erfuhrt, begann die Anreisewelle.

Kardashians ante portas

Die Schwestern Kim und Kourtney bordeten im Van Nuys Airport in Los Angeles den Privatjet und landeten wenig später in Cleveland. Auch Khloes Mutter Kris und Khloes beste Freundin Malika Haqq kamen zum Händchenhalten.

Im Kreuzfeuer: Auch Tristan durfte kommen

Tristan Thompson, professioneller Basketballer und Khloes Babyvater wurde ebenfalls in den Kreißsaal gelassen. Da erst kurz vorher sein zweiter Seitensprung aufflog, war das bis zuletzt nicht sicher. Die Stimmung dürfte trotzdem extrem feindselig gewesen sein.

Twitter-Lob von der Tante:



You guys she’s so gorgeous!!!!! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 13. April 2018

Film-Team bei Geburt dabei

Wer glaubt, dass die werdende Mutter bei der Geburt genug um die Ohren hatte, wird sich wundern. Auch ein Film-Team war dabei. Die Geburt wird in der Reality-Soap "Keeping Up With The Cardashians" thematisiert werden.

Spital-Personal muss Geheimhaltungsvertrag unterschreiben

Das Baby kam gegen vier Uhr früh. Jeder Anwesende musste ein NDA, ein non-disclosure agreement unterzeichen. Im Geheimhaltungsvertrag musste jeder mit seiner Unterschrift versprechen, nichts über die Geburt zu verraten. Immerhin wolle man die Kardashian-Reality-Soap nicht schon im Vorhinein spoilern.

Postler leifert Blumen und Packerl

Gleichzeitig trudelten schon die ersten Geschenke für Khloe ein. Paparazzi fotografierten Paktetboten (siehe Fotoshow oben), die Geschenke und Blumen an Tristans Adresse in Cleveland lieferten.

Khloe flüchtet mit Kind nach L.A.

Khloe hatte vor, mit ihren Kind in Tristans Haus zu wohnen. Der Basketballer spielt für die Cleveland Cavaliers. Doch laut "TMZ" hat es sich die junge Mama nach dem Betrug ihres Freundes anders überlegt. Kim und Kourtney reisten schon am Tag nach der Geburt zurück nach L.A. Khloe soll so schnell es ihr die Ärzte erlauben nachkommen. Tristan hütete sich davor, Einspruch zu erheben.

Fremdgehender Tristan fleht um Vergebung

Der Basketballer sei total zerknirscht und flehe um Khloes Vergebung, berichten US-Medien. Der 27-Jährige ist jedoch Wiederholungstäter. Seine letzte Freundin ließ er schwanger sitzen, um mit Khloe eine Beziehung einzugehen. Dann betrog er die Neue einmal im 3. (mit zwei Frauen in Washington D.C.) und einmal im 9. Schwangerschaftsmonat (in New York). Diese beiden Affären flogen auf, ob er öfter fremd ging ist (noch) nicht bekannt.

Junge Mutter will Plazenta essen

Khloe verriet schon Monate vor der Geburt, dass sie vorhabe, ihre Plazenta zu essen. Laut ihrer Schwester Kim solle das Postnatalen Depressionen vorbeugen. Und weil es allzu grauslich für Khloe wäre den Mutterkuchen in rohem Zustand zu verspeisen, wird er in Pillenform gepresst und mit Geschmack versehen. Kim setzte bei ihrer Geburt auf Grapefruit.

Khloes intime Beichte: Schwanger beim Sex nutzlos

In einer intimen Sex-Beichte gestand Khloe, dass sie sich im 3. Schwangerschaftstrimester beim Sex nutzlos und unwohl fühle. Sie gab damals an, Tristan sei sehr verständnisvoll. Das war allerdings, bevor sie von seinen wiederholten Seitensprüngen erfuhr. Der letzte passierte noch in der Woche ihrer Geburt. Das "Beweisvideo" soll die Wehen ausgelöst haben.

