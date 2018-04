Khloe Kardashian wirft Tristan aus dem Haus

Mehreren US-Medienberichten zufolge, unter anderem "People", hat Khloe Kardashian den Vater ihres Neugeborenen True aus der gemeinsamen Villa rausgeschmissen. Der Grund: Tristan Thompson hat die 33-Jährige kurz vor ihrer Geburt betrogen.

Tristan Thompson und Khloe Kardashian (Bild: Photo Press Service) Tristan Thompson und Khloe Kardashian (Bild: Photo Press Service)

Umgezogen

Der Basketball-Star wohnt nun in einem anderen Appartement in der Nähe von Khloe, die immer noch in Cleveland wohnt. Hin und wieder kommt er aber vorbei, um Zeit mit seiner Tochter zu verbringen.

Nicht nur Khloe ist sauer auf Tristan, sondern auch ihre gesamte Familie. "Loyalität wird in ihrer Familie groß geschrieben und wenn das Vertrauen mal weg ist, ist es schwer, alle wieder für sich zu gewinnen"

Khloe bleibt in L.A.

Erst vor Kurzem hieß es die 33-Jährige wolle nach Los Angeles ziehen, doch daraus wurde nun doch nichts. "Sie will jetzt erstmal Zeit mit True verbringen", so ein Insider gegenüber "People". Der Umzug nach L.A. sei ihr zu stressig.

(red)