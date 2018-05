Khloe jubelt trotzdem für "Fremdgeher" Tristan

Als am Samstag die Cleveland Cavaliers gegen die Toronto Raptors antraten, fand die Sensation nicht auf dem Spielfeld, sondern im Zuschauerraum statt. Khloe Kardashian (33) saß auffällig-unauffällig mit großen Sonnenbrillen und Leoprint-Kleid in der Menge und jubelte für ihren Freund Tristan Thompson (27).

Cleveland Cavaliers Tristan Thompson (Darren Collison von den Indiana Pacers foult ihn) (Bild: imago sportfotodienst) Cleveland Cavaliers Tristan Thompson (Darren Collison von den Indiana Pacers foult ihn) (Bild: imago sportfotodienst)

Damit sind die Gerüchte, dass es zwischen den beiden aus sei, wohl endgültig vorbei. Nachdem er sie betrog, setzte sie ihn nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter True vor die Tür. Zwar wohnt Khloe mit True in ihrem Haus in Cleveland, Tristan ist dort allerdings nicht willkommen. Zumindest bisher war das so. Eine Änderung dürfte allerdings knapp bevor stehen.

2 Tage, 2 Treffen

Khloe und Tristan wurden am Freitag zum ersten Mal gemeinsam gesehen. Das zwischenzeitlich getrennte Pärchen war mit Freunden essen. Am Samstag tauchte Khloe dann - ohne Tochter - beim Tristans Spiel auf.

Gegnerische (!) Basketball-Fans skandierten "Khloe"-Sprechchöre"

Der betrügerische Babypapa hat sich darüber hoffentlich gefreut. Die Fans der gegnerischen Mannschaft aber eher nicht. Denn seit der Trennung versuchten die Fand der jeweiligen Cavaliers-Gegner Tristan mit "Khloe"-Sprechchören zu demotivieren. Damit ist es nun auch wieder vorbei.

Ob wirklich alles zwischen der Kardashian und dem Basketballer im Lot ist, wird man an zwei Indikatoren erkennen:

1. Darf Tristan wieder ins gemeinsame Haus ziehen

2. Darf er wieder instagrammen

(lam)