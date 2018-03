Khloe Kardashian verrät Geschlecht ihres Baby

Es wird ein Mädchen! Nachdem sich in den letzten Wochen bereits ihre Schwestern Kim und Kylie über die beiden Mädels Chicago und Stormi Webster freuen durften, gibt es bald wieder weiblichen Nachwuchs für den Kardashian Klan.

Die 33-jährige Khloe befand sich letzten Herbst gemeinsam mit Kim und Kourtney in San Francisco, als sie von Schwester Kylie per Telefon über das Geschlecht des Babys informiert wurde.

Khloe wirkte etwas geschockt, als sie erfuhr, dass sie ein Mädchen bekommen wurde. Auf Twitter erklärte sie, dass sie zu dem Zeitpunkt bereits einen Buben-Namen wusste, sich aber noch keinen Namen für ein Mädchen überlegt hatte.

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess 👑 👶🏽💗 — Khloé (@khloekardashian) 5. März 2018

so many babies! it’s like a dream land ✨ https://t.co/FkMHAqmqyV — Kendall (@KendallJenner) 5. März 2018

NO!!! It’s so hard!!! Lol I knew the name if I was having a boy. So now I really have to figure this out 🤦🏼‍♀️ https://t.co/Zmw9XhftSS — Khloé (@khloekardashian) 5. März 2018

Vor Kurzem hat Khloe damit aufhorchen lassen, es nach der Geburt ihrer Schwester Kim gleichzutun und ihre eigene Plazenta aufzuessen. Nachdem diese in Pillenform gepresst wurde, natürlich.

(baf)