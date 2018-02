Khloe Kardashian will ihre Plazenta essen

Khloe Kardashian möchte ihre Plazenta in Form von Pillen essen, wie sie in der neuesten Folge von "Keeping Up With The Kardashians" verriet. Ihre Schwester Kim hat das damals bei ihren Kindern North und Saint ebenso gemacht. "Es gibt auch Pillen mit Geschmack. Meine haben damals nach Grapefruit geschmeckt", sagt sie.

Dafür war Kims Plazenta doppelt so groß. "Sie war ungewöhnlich groß. Die Ärzte haben mir gleich zwei Gläser Wasser in die Hand gedrückt", sagt Kim.

Khloe verrät zudem, dass das Baby nicht in Los Angeles auf die Welt kommen soll, sondern in Cleveland. Vater des Kinders ist übrigens der Basketballspieler Tristan Thompson.

