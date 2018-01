Khloe Kardashian wurde zum Abnehmen gezwungen

Khloe Kardashian verriet in einem Teaser ihrer Reality-Show "Revenge Body", dass Kris Jenner, Kim & Co sie früher zum Abnehmen drängten: "Khloe, du musst abnehmen. Du schadest mit deiner Figur dem Familien-Image."

"Es tut weh"

"Ich verstehe, dass es von meiner Managementseite meiner Familie kam, aber es tut weh", sagt sie. 2013, kurz nach der Trennung von dem ehemaligen Basketballspieler Lamar Odom begann sie dann abzunehmen:

"Meine ganze Fitness-Transformation war auf meine Scheidung zurückzuführen. Ich fing an zu trainieren und die Klarheit, die ich daraus erhielt, war so therapeutisch. Und nebenbei begann ich Gewicht zu verlieren. Ich sah ein bisschen Definition und dachte 'OK, ich werde versuchen weiter zu machen".

Früher sei alles anders gewesen: "Ich bin ein emotionaler Esser und in der Vergangenheit, wenn mir etwas schlimmes passiert ist, hätte ich gesagt: 'Bring mir Hühnchen und einen Becher Häagen-Dazs-Eis mit.'"

Khloe mit Babybauch im Fitness-Center

Khloe sorgte erst vor Kurzem für Gesprächsstoff, als sie auf Instagram eine Story postete. In dem Clip ist zu sehen, die wie schwangere 26-Jährige trainiert. Zahlreiche Fans regten sich darüber aus, dass sie mit Kind im Bauch ins Fitnesscenter geht.

(red)