Böse: Kim verpasst SJP Verbal-Watschn, die sitzt

Jahrelang waren Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker Kolleginnen in der damals beliebtesten Serie im TV. "Sex and the City" brach alle Rekorde, es folgten zwei Filme. Doch schon gegen Ende der Show sickerte durch, dass sich Kim und SJP nicht ausstehen können. Nach dem (katastrophalen) zweiten Film herrschte endgültig Funkstille zwischen den Ex-Kolleginnen.

Ein sehr empfehlenswerter Artikel der "New York Post" beschrieb die fiesen Taktiken und den Neid, der hinter den Kulissen der Serie lief. Während Sarah Jessica Parker (SJP) das Image des netten Mädchens pflegte, mobbte sie Kim jahrelang. Als die Ältere nach Ende der Serie bei den Filmen nicht mitmachen wollte wurde sie als Diva denunziert.

Trauer bei Cattrall: Bruder tot aufgefunden

Vor einer Woche sorgte die inzwischen 61-jährige Kim Cattrall, die in England und Kanada lebt, für Medienaufmerksamkeit. Ihr kleiner Bruder Chris (55) sei abgängig, schrieb sie und startete per Instagram einen Suchaufruf. Nur wenige Stunden später wurde seine Leiche gefunden.

Während Kim und ihre Familie um den Verstorbenen trauerten, kondolierten ihr auf Instagram & Co viele ihrer 445.000 Follower. Darunter dürften auch einige des ehemaligen "Sex and the City"-Teams gewesen sein. Per Instagram dankte Kim "meinen Fans, Freunden und meinen #SexandtheCity Kollegen für ihre Unterstützung für mich und meine Familie während der letzten 72 Stunden.

Kim platzt nach SJP-Beileid der Kragen

Auch Sarah Jessica Parker dürfte die Gunst der Stunde genützt haben, um Kim ihre "Liebe und Unterstützung" auszusprechen. Doch da platzte Kim der Kragen. Es setzte eine Abfuhr, wie sie deutlicher nicht sein könnte:

"Ich brauche deine Liebe und Unterstützung in diesen tragischen Zeiten nicht @sarahjessicaparker



Du gehörst nicht zur Familie. Du bist nicht meine Freundin

Auch in Cattralls Familie dürfte man auf SJP nicht scharf sein. "Meine Mutter fragte mich heute 'wann wird Sarah Jessica Parker, diese Heuchlerin dich endlich in Ruhe lassen?' Deine ständige Kontaktaufnahme ist eine Erinnerung daran, wie grausam du wirklich damals warst und auch heute noch bist. Lass mich SEHR deutlich sein (falls ich es bisher noch nicht war). Du gehörst nicht zur Familie. Du bist nicht meine Freundin. Deshalb schreibe ich dir um dir ein letztes Mal zu sagen, dass du endlich aufhören sollst unsere Tragödie für deine Zecke auszunutzen, um dein "nettes Mädchen"-Image wieder herzustellen.

Zu einem Zickenkrieg wird es wohl trotz der klaren Worte nicht kommen. Denn SJP, die wirklich sehr auf ihr Image achtet, kann mit einer Trauernden kein Wortgefecht anfangen. Auf diese Chance hat Kim wohl schon lange gewartet. Schade für sie, dass sie es in ihrer Trauer nicht genießen kann.

Spätestens jetzt sollte allerdings klar sein warum Kim sich weigert einen dritten "Sex and the City"-Teil zu drehen.

Kim Cattrall postete einen Suchaufruf für ihren Bruder, einen Tag später gab sie bekannt, dass er gestorben ist.







