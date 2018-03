Kim Kardashian zeigt uns ihr süßes Töchterchen

Chicago West ist gerade einmal 8 Wochen alt. Die jüngste Tochter von Kim Kardashian und Kanye West ist zuckersüß. Die stolze Mama hat ihr Töchterchen zwar schon einmal auf Instagram hergezeigt, doch auf dem ersten Foto war das Baby durch einen Handy-Filter verändert worden.

Am St. Patricks Day sehen Kims 109 Millionen Abbonenten Chicago endlich so, wie sie wirklich aussieht. Das neueste Mitglied der Kanye-Familie kann man auch ruhig herzeigen. Der süße Fratz lächelt sogar schon verschmitzt in die Kamera.

Morning cutie 💗 Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Mär 17, 2018 um 7:15 PDT

"Guten Morgen Süße", betitelte Kim deshalb auch das Foto. Einige Bilder mit Filter folgten dann auch noch. Kim kann ihren Foto-Finger kaum ruhig halten, wenn es um die süße Kleine geht.

Kims andere Kinder Saint (2) und North (4) sind momentan auf Instagram nicht vertreten. Ob Kim ihre neue Tochter bevorzugt oder ob sie nur nicht will, dass die Größeren Chicago die Show stehlen, ist nicht ganz klar.

(lam)